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У Кабміні вважають ідею продажу SIM-карток за паспортом поки не своєчасною

Новини » Економіка     06.02.2020 - 15:48
У Кабміні вважають ідею продажу SIM-карток за паспортом поки не своєчасною
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Час "закручувати гайки" поки не прийшло, вважає міністр Дубілет

Ідея надавати послуги мобільного зв'язку на основі укладення договору за паспортом поки не на часі. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Дубілет, це додаткова регуляція і додаткове навантаження як для громадян, так і для бізнесу.

За його словами, "зараз фокус має бути в тому, щоб якомога більше дерегулювати все, а потім вже закручувати гайки, якщо це буде потрібно", - сказав він і зазначив, що поки таке нововведення "не на часі".

Як повідомляло РБК-Україна, група народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" запропонувала зобов'язати операторів мобільного зв'язку збирати особисті дані своїх абонентів. Проект закону "Про електронні комунікації" №1083 був зареєстрований у Верховній раді в кінці серпня 2019 року, однак на початку вересня відкликаний.

За даними опитування Центру Разумкова, 45,7% респондентів заявили про негативне ставлення до пропозиції зобов'язати операторів надавати послуги мобільного зв'язку на основі укладання договору з паспортом і з наданням абонентом особистих даних, підтримали 32% українців.

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