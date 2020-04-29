У Кабміні готують роз'яснення щодо етапів виходу з карантину

Наступного тижня Кабінет міністрів України планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину. Про це під час засідання Ради з питань економічного розвитку України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За його словами, Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус.

"Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Проте, в уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь", - сказав Шмигаль.

Прем’єр також наголосив, що зараз уряд фокусується на підтримці малого та середнього бізнесу.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, на думку прем’єра, поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати ситуацію з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.