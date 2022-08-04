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У Кабміні анонсували роз'яснення для біженців, які відвідують Україну

Фото: Ольга Стефанишина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для українських біженців, які приїжджають в Україну на певний час, створять окреме роз'яснення щодо повернення в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної в ході телемарафону.

"Було багато проблемних питань, оскільки багато українців не просто повертаються, вони на певний час приїжджають, а потім повертаються на територію Європейського Союзу. Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення про процедури реєстрації таких громадян", - заявила Стефанишина.

Вона додала, що таке роз'яснення необхідне, оскільки відомо про випадки, коли українські біженці після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням в країну, де отримали тимчасовий захист.

Варто зауважити, що це питання піднімалося в ході візиту в Україну єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українцям в Іспанії затвердили отримання фінансової допомоги.

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