У Кабміні анонсували роз'яснення для біженців, які відвідують Україну

"Було багато проблемних питань, оскільки багато українців не просто повертаються, вони на певний час приїжджають, а потім повертаються на територію Європейського Союзу. Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення про процедури реєстрації таких громадян", - заявила Стефанишина.

Вона додала, що таке роз'яснення необхідне, оскільки відомо про випадки, коли українські біженці після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням в країну, де отримали тимчасовий захист.

Варто зауважити, що це питання піднімалося в ході візиту в Україну єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.