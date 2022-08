400 євро на людину. Ще одна країна почне виплачувати допомогу українцям

Виплати біженцям надаватимуть протягом 6 місяців

Українцям в Іспанії затвердили отримання фінансової допомоги. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на рішення Міністерства соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Отримати грошові виплати зможуть дорослі та неповнолітні українці, які виїхали до цієї країни через війну.

Хто має право на допомогу та скільки виплачують

Розмір виплат для біженців, які отримати тимчасовий прихисток в Іспанії, складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Щоб отримати кошти від Іспанії, українські біженці мають відповідати наступним критеріям:

мають статус тимчасового захисту в Іспанії;

не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримують від них гроші (Червоний Хрест, Карітас тощо).

мають прописку;

не отримують доходу.

Фото: 100 євро в Іспанії будуть виплачувати на неповнолітніх (Getty Images)

Як українцям отримати виплату в Іспанії

Щоб отримати виплату, потрібно зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) або зателефонувати за номерами 915412530/901106570.

З додатковими питаннями щодо отримання допомоги біженцям можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.

