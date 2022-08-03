ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

400 євро на людину. Ще одна країна почне виплачувати допомогу українцям

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 12:48
400 євро на людину. Ще одна країна почне виплачувати допомогу українцям Фото: Українські біженці в Іспанії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Виплати біженцям надаватимуть протягом 6 місяців

Українцям в Іспанії затвердили отримання фінансової допомоги. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на рішення Міністерства соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Отримати грошові виплати зможуть дорослі та неповнолітні українці, які виїхали до цієї країни через війну.

Хто має право на допомогу та скільки виплачують

Розмір виплат для біженців, які отримати тимчасовий прихисток в Іспанії, складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Щоб отримати кошти від Іспанії, українські біженці мають відповідати наступним критеріям:

  • мають статус тимчасового захисту в Іспанії;
  • не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримують від них гроші (Червоний Хрест, Карітас тощо).
  • мають прописку;
  • не отримують доходу.

400 євро на людину. Ще одна країна почне виплачувати допомогу українцям

Фото: 100 євро в Іспанії будуть виплачувати на неповнолітніх (Getty Images)

Як українцям отримати виплату в Іспанії

Щоб отримати виплату, потрібно зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) або зателефонувати за номерами 915412530/901106570.

З додатковими питаннями щодо отримання допомоги біженцям можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.

Нагадаємо, у Польщі українці зможуть отримати ще одну виплату.

Також ми писали, в яких країнах українцям скасували безкоштовне житло та лікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія выплаты на ребенка Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору