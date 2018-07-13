У Кабміні анонсували формування системи аукціонів на продаж права на надри

За словами Гройсмана, уряд робить усе можливе для збільшення ринку видобутку газу

У Кабінеті міністрів анонсували формування системи аукціонів на продаж права на надри. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр додав, що уряд робить все можливе для збільшення ринку видобутку газу.

"Ми зробили все для того, щоб ринок видобутку газу збільшувався. Зрозуміло, що це потребує інвестицій. Все, що стосується компанії "Укрнафта", то ми розуміємо, що вона є складовою НАК "Нафтогаз". Це є глобальна компанія, якій ми зараз дали можливість управляти по всім принципам доброякісного корпоративного управління. Такі завдання наших власників перед наглядовою радою та менеджментом компанії стоять. Я чекаю реальних кроків. Це не тільки збільшення добичі і в "Укранафті", але все те, що стосується "Укргазвидобування". Очевидним є те, що нам потрібно насичувати власним газом державні потреби. Для цього ми вже дуже близько до формування нової системи аукціонів на продаж права на надри. Тому я думаю, що все це в комплексі дасть нам ту омріяну незалежність", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сайті Держгеонадра України були опубліковані дані, які свідчать про те, що українські нафтогазовидобувачі планують активізувати свою діяльність і ведуть активну роботу в напрямку отримання дозвільних документів на видобуток.