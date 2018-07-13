В Кабмине анонсировали формирование системы аукционов на продажу права на недра

По словам Гройсмана, правительство делает все возможное для увеличения рынка добычи газа

В Кабинете министров анонсировали формирование системы аукционов на продажу права на недра. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер добавил, что правительство делает все возможное для увеличения рынке добычи газа.

"Мы сделали все для того, чтобы рынок добычи газа увеличивался. Понятно, что это требует инвестиций. Все, что касается компании "Укрнафта", то мы понимаем, что она является составной НАК "Нафтогаз". Это глобальная компания, которой мы сейчас дали возможность управлять по всем принципам доброкачественного корпоративного управления. Такие задачи наших владельцев перед наблюдательным советом и менеджментом компании стоят. Я жду реальных шагов. Это не только увеличение добычи и в "Укрнафте", но все то, что касается "Укргаздобычи". Очевидно то, что нам нужно насыщать собственным газом государственные нужды. Для этого мы уже очень близко к формированию новой системы аукционов на продажу права на недра. Поэтому я думаю, что все это в комплексе даст нам ту желанную независимость", - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Госгеонедра Украины были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что украинские нефтегазодобытчики планируют активизировать свою деятельность и ведут активную работу в направлении получения разрешительных документов на добычу.