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Украинские компании планируют увеличить добычу газа

НовостиЭнергетика    05.07.2018 - 13:32
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинские нефтегазодобытчики планируют активизировать свою деятельность

На сайте Госгеонедра Украины были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что украинские нефтегазодобытчики планируют активизировать свою деятельность и ведут активную работу в направлении получения разрешительных документов на добычу. Об этом говорится в статье на сайте LB.ua.

Отмечается, что, исходя из данных Госгеонедр, ряд компаний получают новые и расширяют старые лицензии на разработку углеводородных месторождений.

East Europe Petroleum расширяет 5 принадлежащих ей лицензионных площадей: ДружининскуюБоярско-ЧапаевскуюКлюшниковскуюМайоровскую и Южно-Свистунковскую и отказывается от добычи сланцевого газа в пользу природного на Ново-Диканской, Флеровско-Ювилейной, Вильшанской, Гулаковской и Бутовско-Миргородской площадях.

Отмечается, что 33% EEP принадлежат государству в лице НАК Надра Украины, а остальная часть кипрской компании Hartlog Limited, которую связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом.

Также была опубликована заявка ТВИНС ГРУП на получение лицензии по Дубровской площади. В прошлом на эту площадь претендовала компания Ангро Инвест, которую в СМИ часто связывают с Геннадием Буткевичем, собственником группы АТБ.

Специальные разрешения на разработку Звязивской и Филенково-Черняховской площадей могут получить компании ЭЛИОН ИНВЕСТ и ПРАЙС КОМПАНИ. По данным "Левого берега", ранее по ним уже были подписаны приказы о выдаче спецразрешений на Голден Деррик (East Europe Petroleum). И хотя лицензии так и не были получены, вполне вероятно, что площади входят в орбиту интересов Павла Фукса, пишут журналисты.

На Бобрицкую площадь претендует компания СЕНС-Д, согласно единому реестру, учредителем которой указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время управлял ТД "АМ Трейд".

Вест-газ-плюс подал заявку на Приречную площадь. По данным единого реестра, собственником компании является Александр Ильин.

Как известно, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась, на 4,2% по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

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Теги публикации: газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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