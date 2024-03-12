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В Украине продолжает работать компания, поставляющая щебень на оккупированные территории

Вторник 12 марта 2024 10:11
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В Украине продолжает работать компания, поставляющая щебень на оккупированные территории Фото: в Украине продолжает работать компания, поставляющая щебень на оккупированные территории (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Карьеры компании "Юнигран", поставлявшей щебень в так называемые "ДНР" и "ЛНР", обвиняют в продолжении работы в Украине даже после введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

В частности, на видео видна работа "юниграновской" техники на Малинском карьере. В апреле по решению Подольского райсуда Киева с арестованных вагонов сняли арест.

На видео также есть еще одно предприятие "Юнигран", Житомирская область, где производят изделия из бетона.

Более того, журналисты убедились, что песчаный карьер компании "Юнигран" в Киевской области также продолжает работать.

Компания "Юнигран" не является недропользователем, она предоставляет услуги буровзрывных работ "под ключ" и не только карьерам своей группы.

По информации журналистов, управляет санкционным бизнесом сегодня бизнесмен Сергей Шапран - вместе с депутатом от запрещенной ОПЗЖ Владимиром Осиповым.

Санкции против "Юниграна"

Как известно, 12 мая 2023 г. президент Владимир Зеленский ввел санкции против группы компаний "Юнигран.

Общая стоимость компании до войны оценивалась в 200 млн. долларов.

Владельца компании, гражданина России Игоря Наумца лишили украинского гражданства, а сам он бежал из Украины. Активы компании были арестованы, а имущество планировали национализировать и передать АРМА.

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