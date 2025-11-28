RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кабмин снова перезагрузят? Зеленский потребовал "четких выводов" по всем министрам

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он ожидает, что премьер Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в духе диалога и единства обеспечит для Украины три вещи. 

Первая - принятие бюджета на 2026 год. Речь о способности государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую стойкость. 

Также Зеленский обратил внимание, что он ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции. 

"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войне", - добавил он. 

Президент также рассказал, что он говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах. 

"В скором времени будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - уточнил он. 

Летняя перезагрузка Кабмина

Напомним, последняя перезагрузка Кабинета министров Украины произошла только недавно - 17 июля Рада поддержала новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.

С тех пор Рада уже уволила двух министров - главу Минэнерго Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко.

Такие кадровые решения были приняты, поскольку Галущенко и Гринчук фигурировали на "пленках Миндича".

Новых министра энергетики и министра юстиции пока не назначили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЮлия Свириденко