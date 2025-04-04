Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов: к чему готовиться

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Кабмин согласовал законопроект, который урегулирует, кто может получить отсрочку от мобилизации. Этот законопроект должны внести на рассмотрение в Верховную Раду.
Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:
Кроме того, отсрочку от мобилизации предоставляют тем, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста, впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме.
Проект также предусматривает предоставление права на отсрочку педагогам внешкольного образования, которые руководят кружками (в частности, экологическими, техническими и военно-патриотическими), если они были трудоустроены на основной работе до начала 2025 года.
Отсрочку не смогут получить:
Согласно действующему законодательству в Украине определен ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.
Выделяют несколько типов отсрочек: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет). Также ее можно получить в связи с обучением или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).
Как сообщали в Минобороны, в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек. Часть из них уже внедрена в приложение.
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