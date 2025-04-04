RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов: к чему готовиться

Фото: Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Кабмин согласовал законопроект, который урегулирует, кто может получить отсрочку от мобилизации. Этот законопроект должны внести на рассмотрение в Верховную Раду.

Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

  • ученики ПТУ и студенты колледжей, которые поступили не позднее чем за год до достижения предельного призывного возраста;
  • студенты университетов, которые впервые получают образование на определенном уровне;
  • докторанты, интерны и врачи-резиденты, которые впервые учатся на соответствующем уровне;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые работают минимум на 0,75 ставки в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического, общего среднего и внешкольного образования, а также в научных учреждениях.

Кроме того, отсрочку от мобилизации предоставляют тем, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста, впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме.

Проект также предусматривает предоставление права на отсрочку педагогам внешкольного образования, которые руководят кружками (в частности, экологическими, техническими и военно-патриотическими), если они были трудоустроены на основной работе до начала 2025 года.

Отсрочку не смогут получить:

  • мужчины в возрасте от 25 лет, которые второй раз учатся на том же или более низком уровне образования,
  • те, кто учится за границей после 24 февраля 2022 года.

 

 

Отсрочка от мобилизации

Согласно действующему законодательству в Украине определен ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

Выделяют несколько типов отсрочек: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет). Также ее можно получить в связи с обучением или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).

Как сообщали в Минобороны, в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек. Часть из них уже внедрена в приложение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеОтсрочка