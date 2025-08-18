Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи

Теперь выплаты помощи на детей в многодетных семьях будут проводиться "по технической возможности". Также помощь, назначенная на семью, может распределяться равными частями на каждого совершеннолетнего члена семьи по их желанию.

Базовая социальная помощь распространяется на детей до 18 лет и совершеннолетних детей, обучающихся по дневной или дуальной форме образования, до 23 лет. Одинокий человек также считается семьей.

Назначение базовой помощи будет происходить в автоматическом режиме через Единую информационную систему социальной сферы и мобильное приложение "Дія". При отсутствии данных в государственных системах возможно назначение через бумажные заявления.

При расчете размера помощи будут проверяться сведения из 13 государственных реестров, включая ГМС, Государственный реестр актов гражданского состояния, налоговую и имущественную базы, а также базу внутренне перемещенных лиц и образовательные реестры.

Подтверждение согласия на размер помощи от всех совершеннолетних членов семьи осуществляется электронной подписью в "Дія". Срок между подачей заявления о намерении и заявления о назначении не может превышать 10 дней.

В обновленных приложениях уточнены правила относительно банковских счетов, операций с валютой и выплаты помощи равными частями через "Дія".