Чернышов назначен главой "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил Алексея Чернышова на должность главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

"Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании", - отметил источник. Отметим, сегодня Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Он занимал пост в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что Минрегион планируется объединить с Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Его также, вероятно, повысят до вице-премьера.