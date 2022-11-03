ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чернышов назначен главой "Нафтогаза"

Новина українською →
Киев, Четверг 03 ноября 2022 19:37
Чернышов назначен главой "Нафтогаза" Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров назначил Алексея Чернышова на должность главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

"Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании", - отметил источник.

Отметим, сегодня Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Он занимал пост в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что Минрегион планируется объединить с Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Его также, вероятно, повысят до вице-премьера.

Напомним, 1 ноября Кабинет министров решил уволить Юрия Витренко, который полтора года возглавлял "Нафтогаз". Номинально он оставался на должности до сегодняшнего дня.

Одной из причин увольнения мог стать провал переговоров по реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" этим летом. Кроме того, негативно на имидже Витренко отразился скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто, а также публичная критика правительства Шмыгаля.

О перспективах компании читайте в материале "Спасет ли "Нафтогаз" отставка Витренко. И с чем столкнется новый глава компании".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Юрий Витренко Алексей Чернышов
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины