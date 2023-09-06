В Украине изменили условия пропуска и учета гуманитарной помощи: основные новшества

Кабинет Министров изменил условия пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения. С 1 декабря изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Среди основных изменений:

Внедрение электронного инструмента учета гуманитарной помощи

С помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, собирающиеся ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

Организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения

После того как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет произвести ее описание в системе. Затем - внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к получателям и гарантирует прозрачность процесса.

Постановление отменяет гарантийные письма

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. Информация о таких грузах будет закрыта по соображениям безопасности.

Срок запуска системы 1 декабря 2023 года.