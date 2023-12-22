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В Украине упростят ввоз гуманитарной помощи. Зеленский подписал закон

Украина, Пятница 22 декабря 2023 12:28
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В Украине упростят ввоз гуманитарной помощи. Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта.

Отмечается, что 21 декабря законопроект №9111 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи" возвращен с подписью президента. Сейчас идет рассылка акта.

Важным нововведением документа является законодательно закрепленное упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.

Да, на уровне закона вводится электронная система учета гуманитарной помощи. Кроме того, закон расширяет список получателей гуманитарной помощи.

Упрощение ввоза гуманитарной помощи

Напомним, народные депутаты внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается упростить процедуру ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи в марте 2023 года.

Авторы законопроекта отмечали, что необходимость упрощения процедуры ввоза гуманитарной помощи возникла, поскольку соответствующее постановление Кабмина не действует на практике. Ее положения не согласуются с законом "О гуманитарной помощи", утвержденным еще в 1999 году.

Главной целью инициативы являются изменения в закон, которые будут соответствовать военному положению в Украине.

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Владимир Зеленский Гуманитарная помощь
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