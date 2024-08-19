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Кабмин изменил порядок отсрочки от мобилизации тем, кто ухаживает за родственниками

Фото: Кабмин изменил порядок отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Они касаются документов по уходу за родственниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 августа 2024 года №930.

В частности, Кабмин определил, кто должен сообщать о членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

Согласно документу, военнообязанные, занятые постоянным уходом за больным отцом или матерью супруги (супруга), должны сообщить в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

В то же время военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Кроме того, военнообязанные, занятые постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, являющиеся лицами с инвалидностью I или II группы, сообщают в заявлении об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они осуществляют уход.

Постановлением определено, что ТЦК при принятии решения о предоставлении отсрочки проверяет пребывание такого военнообязанного на военном учете, родственные связи военнообязанного и человека, которого в соответствии с законодательством обязано содержать военнообязанный или за которым осуществляет постоянный уход, наличие других лиц, местожительство которых задекларировано/зарегистрировано по адресу места жительства военнообязанного или лица, находящегося на содержании или нуждающегося в постоянном уходе.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, определяющих порядок призыва. В частности, постановлением № 560 определены полномочия органов власти по мобилизации.

Также постановлением № 560 определено, как будут вручать повестки и отправлять их по почте.

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Мобилизация в Украине