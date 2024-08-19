Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами

Зокрема Кабмін визначив, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.

Згідно з документом, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Водночас військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві, інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Крім того, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю І або ІІ групи, зазначають у заяві про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

Постановою визначено, що ТЦК під час прийняття рішення про надання відстрочки перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати військовозобов’язаний або за якою здійснює постійний догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано/зареєстровано за адресою місця проживання військовозобов’язаного або особи, яка перебуває на утриманні або потребує постійного догляду.