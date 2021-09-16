Кабмін чекає від НБУ відрахувань до держбюджету-2022 на рівні 24,4 млрд гривень

Кабінет Міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік відрахування Національним банком України 24,434 млрд гривень. Ця сума не змінилася в порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної Ради (законопроект № 6000 ).

Разом з тим, прогнозні очікування Національного банку частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2022 році, становлять 13,6 млрд грн.

За даними НБУ, зміцнення курсу гривні до іноземних валют і зростання прибутковості довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки в розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат НБУ за 6 місяців цього року становить 12 млрд грн збитку.