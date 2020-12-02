Кабмін чекає від МОЗ розширений аналіз карантину вихідного дня

Фото: Олег Немчінов (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України в питанні карантину вихідного дня чекає від Міністерства охорони здоров'я розширений аналіз. На сьогодні немає дати введення повного локдауна.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, обговорювалися кілька варіантів з датою локдауна, але станом на сьогодні жодного рішення не прийнято.

"Ми чекаємо від МОЗ розширений аналіз карантину вихідного дня. Тому що поки ми бачимо тільки статистику, яка озвучується щодня...Але ми чекаємо і прогнозів... тобто падіння, яке було протягом трьох тижнів по захворюваності, фактично плато, на яке ми вийшли. Тому зараз треба отримати підтвердження, наскільки воно може бути позитивним", - зазначив Немчинов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що карантин вихідного дня скасували, а масові заходи на Новий рік ще під питанням. Також видання розбиралося з тим, що пропонує Кабінет міністрів.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує проект тотального тестування на COVID-19. Таке тестування може пройти у великих містах з населенням понад 100 тисяч осіб.