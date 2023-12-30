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Кабмин увеличил выплаты работодателям за трудоустройство переселенцев

Фото: Кабмин увеличил выплаты работодателям за трудоустройство переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство решило увеличить выплаты работодателям за трудоустройство переселенцев. Также были увеличены сроки таких выплат.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Она рассказала, что длительность предоставления выплат работодателям за трудоустройство переселенцев увеличили с двух до трех месяцев, а за трудоустройство переселенцев с инвалидностью - до шести месяцев. 

"Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля - 8000 грн", - уточнила замминистра. 

Она добавила, что если работодатель принимает на работу переселенца, то в следующем году он получит право получить выплаты до 24 тысяч гривен. А если это будет переселенец с инвалидностью, то компенсации могут составить до 48 тысяч гривен. 

Выплаты для работодателей

Напомним, в Украине действуют выплаты для работодателей за трудоустройство переселенцев. 

Их предоставляют в качестве компенсаций расходов на оплату труда за трудоустройство таких граждан.

Более детально о том, как получить такие компенсации, - в материале РБК-Украина

 

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