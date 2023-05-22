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Работодатели могут получить компенсации за трудоустройство переселенцев: инструкция

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 06:29
Работодатели могут получить компенсации за трудоустройство переселенцев: инструкция Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Работодатели могут получить компенсации от государства за трудоустройство внутри перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, предусмотрена компенсация на оплату труда за трудоустроенных зарегистрированных безработных среди ВПЛ. Она выплачивается в пределах 6 месяцев (каждый нечетный месяц в течение года). Условие - сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в 2 раза.

"Компенсация осуществляется в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не больше двух минимальных заработных плат (13 400 гривен)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у работодателей есть возможность получить компенсацию расходов на оплату труда за трудоустройство граждан, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

"Программа ориентирована на работодателей, которые в период военного положения трудоустраивают внутренне перемещенных лиц на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству. Эта компенсация выплачивается ежемесячно в течение 2 месяцев в размере 6700 гривен за каждую труд" , – добавили в Минреинтеграции.

Для получения компенсации работодателям необходимо подать в центр занятости заявление и копии подтверждающих документов о принятии на работу ВПЛ, заверенных в установленном порядке.

Напомним, что Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне.

Украинцы с октября 2021 успели воспользоваться более 14,34 миллиона раз услугой электронного больничного.

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