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Кабмін збільшив виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців

Фото: Кабмін збільшив виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український уряд вирішив збільшити виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців. Також було збільшено терміни таких виплат.

Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Вона розповіла, що тривалість надання виплат роботодавцям за працевлаштування переселенців збільшили з двох до трьох місяців, а за працевлаштування переселенців з інвалідністю - до шести місяців.

"Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то тепер такі компенсації прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 грн, а з 1 квітня - 8000 грн", - уточнила заступник міністра.

Вона додала, що якщо роботодавець приймає на роботу переселенця, то наступного року він отримає право отримати виплати до 24 тисяч гривень. А якщо це буде переселенець з інвалідністю, то компенсації можуть становити до 48 тисяч гривень.

Виплати для роботодавців

Нагадаємо, в Україні діють виплати для роботодавців за працевлаштування переселенців.

Їх надають як компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування таких громадян.

Більш детально про те, як отримати такі компенсації, - у матеріалі РБК-Україна.

 

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