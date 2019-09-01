Кабмін завтра збереться на перше робоче засідання

Під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука завтра, 2 вересня, відбудеться засідання уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМУ.

Засідання розпочнеться о 14:00 у Будинку уряду.

"2 вересня головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду. Початок: 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, зустрінеться з керівництвом нового Кабінету міністрів. Завтра глава держави зустрінеться з керівництвом нового парламенту, Кабінету міністрів і правоохоронних органів. Зустріч розпочнеться о 12:00 в Офісі президента.

РБК-Україна писало, що 29 серпня під час свого першого засідання Верховна рада 9-го скликання затвердила склад нового уряду. Новий склад Кабміну підтримав 281 народний депутат. Народні депутати, які стали членами уряду, написали заяви про відмову від депутатського мандата. Їх зачитав спікер Ради Дмитро Разумков.

Додамо, раніше Верховна Рада призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.