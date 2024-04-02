Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости. Кто и какие надбавки получит в 2024 году

Речь идет о перечне лиц, на которых распространяется действие законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

В частности, до 24 августа 2024 разовую денежную выплату должны получить лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Размер выплаты:

І группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен;

Выплаты назначены участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания. Размер выплаты – 1 000 гривен.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен.

Выплата в размере 650 гривен назначена:

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;

женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

Ветераны в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную Раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее у Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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