Кабмин утвердил соглашение о передаче Украине МиГ-29 от Словакии

Кабинет министров сегодня, 17 марта, поддержал проект соглашения о передаче Украине истребителей МиГ-29 от Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Правительство Словакии сегодня одобрило отправку 13-и МиГ-29 в Украину. Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимого для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно быстрее получили новые "крылья", - написал глава правительства.

Он также поблагодарил словацкого премьера Эдуарда Хегера за поддержку Украины в войне с Россией.