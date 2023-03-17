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Кабмин утвердил соглашение о передаче Украине МиГ-29 от Словакии

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Киев, Пятница 17 марта 2023 17:03
Кабмин утвердил соглашение о передаче Украине МиГ-29 от Словакии Фото: Кабмин утвердил соглашение о передаче Украине МиГ-29 от Словакии (theaviationist.com)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров сегодня, 17 марта, поддержал проект соглашения о передаче Украине истребителей МиГ-29 от Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство Словакии сегодня одобрило отправку 13-и МиГ-29 в Украину. Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимого для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно быстрее получили новые "крылья", - написал глава правительства.

Он также поблагодарил словацкого премьера Эдуарда Хегера за поддержку Украины в войне с Россией.

Напомним, сегодня Словакия одобрила передачу Украине МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов "Куб".

Более детально о самолетах, которые получит Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.

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