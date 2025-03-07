Кабмин утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны

Скандалы с оборонными закупками

Заметим, что Министерство обороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств и задержках в поставках необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.

В частности, выявлено, что Агентство оборонных закупок Минобороны закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.

Кроме того, по сети распространялась информация, что АОЗ якобы не использовало значительную часть своего бюджета, что привело к задержкам в поставках необходимых боеприпасов и другого вооружения для ВСУ.

В конце января Агентство оборонных закупок заявило о давлении на наблюдательный совет.

Заметим, что вчера Минобороны назначило директора Агентства оборонных закупок.

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