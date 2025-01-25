Агентство оборонных закупок заявило о давлении на наблюдательный совет: что известно
Агентство оборонных закупок (АОЗ) заявляет о давлении на его наблюдательный совет, а также отказывается признавать смену руководства, которую анонсировал министр обороны Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АОЗ на странице в Facebook.
В четверг, 23 января, наблюдательный совет АОЗ заключил соглашение о продлении действия контракта с действующим директором Марией Безруковой. Соответствующее решение было принято единогласно. А вчера министр обороны заявил, что не будет продлевать действие этого контракта. Вместо Безруковой, как заявил Умеров, руководить АОЗ будет Арсен Жумадилов, который сейчас является директором Государственного оператора тыла. Вместе с тем министр анонсировал отзыв государственных представителей из наблюдательного совета.
"АОЗ продолжает работать под руководством Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать контракт директора имеет исключительно наблюдательный совет. И это соответствует как закону Украины, так и последней редакции устава Агентства. На сегодня наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление министра об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию", - заявили в АОЗ.
В то же время в АОЗ считают "прямым проявлением давления на наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на ручной режим" анонс назначения нового руководителя Агентства.
"И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках датской модели", - добавили в АОЗ.
Напомним, вместе с изменениями в Агентстве оборонных закупок министр обороны вчера также анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Свое решение министр объяснял тем, что закупки оружия во время войны якобы были осложнены политическими играми, "сливами" контрактов и пиаром бездействия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.