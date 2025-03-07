Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони

Скандали з оборонними закупками

Зауважимо, що Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.

Зокрема, виявлено, що Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.

Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.

Наприкінці січня Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на наглядову раду.

Зауважимо, що вчора Міноборони призначило директора Агенції оборонних закупівель.

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