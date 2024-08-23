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Кабмин утвердил документ, который позволит продлить "транспортный безвиз" с ЕС

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом продолжит действовать. Кабмин утвердил соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Утверждаем документ, создающий правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать", - отметил Шмыгаль. 

Он напомнил, что "транспортный безвиз" - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без спецразрешений. 

Это позволяет сэкономить деньги и время, а также увеличивает экспорт украинских товаров на европейские рынки. 

"Мы договорились с ЕС, что соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать ее бессрочной", - добавил премьер. 

 

Что предшествовало

Напомним, о продлении соглашения насчет "транспортного безвиза" между Украиной и ЕС стало известно 20 июня.

Соглашение обновили - в текст добавили ряд новых условий для украинских перевозчиков. В частности, они касаются обязательного наличия лицензии на перевозку, а также маркировки грузовиков.

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