Кабмін затвердив документ, який дозволить продовжити "транспортний безвіз" з ЄС

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжувала діяти", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що "транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари до Європи без спецдозволу.

Це дозволяє заощадити гроші та час, а також збільшує експорт українських товарів на європейські ринки.

"Ми домовилися з ЄС, що угода буде продовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, щоб зробити її безстроковою", - додав прем'єр.