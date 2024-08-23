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Кабмін затвердив документ, який дозволить продовжити "транспортний безвіз" з ЄС

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угода про "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжить діяти. Кабмін затвердив відповідний документ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжувала діяти", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що "транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари до Європи без спецдозволу.

Це дозволяє заощадити гроші та час, а також збільшує експорт українських товарів на європейські ринки.

"Ми домовилися з ЄС, що угода буде продовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, щоб зробити її безстроковою", - додав прем'єр.

 

Що передувало

Нагадаємо, про продовження угоди щодо "транспортного безвізу" між Україною та ЄС стало відомо 20 червня.

Угоду оновили - до тексту додали низку нових умов для українських перевізників. Зокрема, вони стосуються обов'язкової наявності ліцензії на перевезення, а також маркування вантажівок.

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