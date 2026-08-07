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Кабмин ввел льготный лизинг для "оборонки": как он работает

10:00 07.08.2026 Пт
2 мин
Как воспользоваться новой программой правительства?
aimg Константин Широкун
Фото: Кабмин ввел льготный лизинг для "оборонки" (Getty Images)

Минобороны Украины ввело льготный финансовый лизинг для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Программа позволяет украинским производителям привлекать необходимые активы для обновления производственных мощностей и масштабирования производства без уплаты их полной стоимости сразу.

Механизм включает имущество, необходимое для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Какие активы можно получить в финансовом лизинге

В рамках программы предприятия ОПК могут получить:

  • оборудование и машины специального и общего назначения;
  • мобильные производственные платформы;
  • технику двойного назначения;
  • технологическое оборудование производства вооружения, военной техники и боеприпасов;
  • средства автоматизации;
  • технические средства электронных коммуникаций и киберзащиты;
  • транспортные средства коммерческого и производственного назначения;
  • железнодорожные вагоны и автобусы, используемые в коммерческих или производственных целях;
  • нежилую недвижимость, необходимую для осуществления хозяйственной деятельности предприятия.

Нежилая недвижимость, приобретенная в рамках программы, не разрешается передавать третьим лицам в платное или безвозмездное пользование.

Воспользоваться программой могут предприятия, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса. Для таких предприятий фактическая ставка по финансовому лизингу составляет 5% годовых. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство.

Напомним, 1 июля стало известно, что Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель призвана сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

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