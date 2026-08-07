Кабмін запровадив пільговий лізинг для "оборонки": як він працює

Зазначається, що програма дає змогу українським виробникам залучати необхідні активи для оновлення виробничих потужностей і масштабування виробництва без сплати їхньої повної вартості одразу.

Механізм охоплює майно, необхідне для розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових та інших виробів військового призначення.

Які активи можна отримати у фінансовий лізинг

У межах програми підприємства ОПК можуть отримати:

обладнання та машини спеціального і загального призначення;

мобільні виробничі платформи;

техніку подвійного призначення;

технологічне обладнання для виробництва озброєння, військової техніки та боєприпасів;

засоби автоматизації;

технічні засоби електронних комунікацій і кіберзахисту;

транспортні засоби комерційного та виробничого призначення;

залізничні вагони й автобуси, що використовуються у комерційних або виробничих цілях;

нежитлову нерухомість, необхідну для здійснення господарської діяльності підприємства.

Нежитлову нерухомість, придбану в межах програми, не дозволяється передавати третім особам у платне або безоплатне користування.

Скористатися програмою можуть підприємства, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Для таких підприємств фактична ставка за фінансовим лізингом становить 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.