Кабмін запровадив пільговий лізинг для "оборонки": як він працює

Міноборони України запровадило пільговий фінансовий лізинг для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.
Зазначається, що програма дає змогу українським виробникам залучати необхідні активи для оновлення виробничих потужностей і масштабування виробництва без сплати їхньої повної вартості одразу.
Механізм охоплює майно, необхідне для розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових та інших виробів військового призначення.
У межах програми підприємства ОПК можуть отримати:
Нежитлову нерухомість, придбану в межах програми, не дозволяється передавати третім особам у платне або безоплатне користування.
Скористатися програмою можуть підприємства, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Для таких підприємств фактична ставка за фінансовим лізингом становить 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Україна запроваджує спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Нова модель покликана скоротити термін розгляду заявок від виробників утричі.