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Кабмин хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа, - источники

Пятница 20 декабря 2024 20:37
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Кабмин хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа, - источники Иллюстративное фото: в Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

В Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа. Правительство согласовало соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В случае нарушения комендантского часа будет предусматриваться наказание в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-1700 гривен.

Также в Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение правил эвакуации. Речь о въезде или пребывании в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений. Штраф за это может быть от 30 до 50 необлагаемых минимумов, это 510-850 гривен.

Что касается нарушения комендантского часа, то штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь или сопровождают раненых тяжелобольных.

Стоит заметить, что данное решение - не окончательное, ведь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Рады.

Комендантский час в Украине

В Украине комендантский час введен в условиях военного положения для обеспечения общественного порядка и безопасности. В разных регионах его продолжительность может варьироваться, но обычно он действует ночью, в частности с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специального разрешения или служебной необходимости. Исключение составляют экстренные случаи, когда человек должен обратиться в больницу или выполнить срочные служебные обязанности.

О том, что сейчас грозит нарушителям комендантского часа в Украине, - читайте по ссылке.

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Комендантский час Война в Украине
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