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Кабмін продовжив на час карантину соцвиплати без звернення громадян

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 13:51
Кабмін продовжив на час карантину соцвиплати без звернення громадян
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виплати будуть здійснюватися під час карантину і 30 днів після його закінчення

Кабінет міністрів продовжив на період карантину виплати державних соціальних допомог, які були призначені раніше, без необхідності особистого звернення громадян в органи соцзахисту. Відповідну постанову уряд ухвалив у середу, 8 квітня.

Згідно з постановою, особи інвалідністю будуть отримувати державні виплати до закінчення обмежувальних заходів. Крім цього продовжені терміни державної допомоги сім'ям з дітьми, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, особам, які мають право на пенсію та іншим.

Постанову було прийнято з пропозицією продовжити терміни виплат на 30 днів після закінчення карантину.

Текст проекту постанови є в розпорядженні РБК-Україна

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. При цьому він додав, що в травні за умови позитивної динаміки буде запущена економіка України за певним планом.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

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