Кабмін заборонив перевізникам встановлювати захмарні ціни на авіаквитки

Кабінет міністрів встановив обмеження на вартість авіаквитків на час дії карантину через пандемію коронавірусу. Текст відповідної постанови опублікував у себе в Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству інфраструктури обмежити вартість квитків на авіаперевезення з метою повернення українців додому.

"Мінінфраструктури на період проведення заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановлює граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів, що здійснюються авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні, які надаються громадянам України з метою їх повернення на територію України", - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, за день до закриття кордонів та відміни авіасполучення в Україні, авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки. Так, на деякі рейси вартість квитків досягала тисячі доларів.

У Міністерстві інфраструктури прокоментували такі дії українського перевізника, заявивши, що випадок з МАУ - не поодинокий, а причиною став аномальний попит на квитки. Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) навіть почало розслідування проти МАУ через підвищення цін на квитки.

Як повідомляло РБК-Україна, майже 1,8 тис. українців просять евакуювати їх з-за кордону через пандемію коронавірусу у світі. У Міністерстві закордонних справ заявили, що знають про всіх українців у найвіддаленіших куточках світу і пообіцяли допомогти кожному співвітчизнику.