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Несплата за е/е тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 15:16
Несплата за е/е тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі дефолтного стану оператори енергопостачання не зможуть закупати електроенергію

Міністерство енергетики та захисту довкілля України попереджає, що несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, 2 квітня відбулася селекторна нарада, яку провели т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін та голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

У нараді взяли участь НЕК "Укренерго", державні підприємства "Оператор ринку", "Гарантований покупець", НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та керівництво комерційної дирекції операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг.

На селекторній нараді підкреслювалося погіршення платіжної дисципліни споживачів, у тому числі населення, підприємств житлово-комунального господарства та малих непобутових споживачів.

"Наслідком збереження низької платіжної дисципліни споживачів може стати оголошення таких операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг "переддефолтного" та/або "дефолтного" стану, що призведе до неможливості закупівлі ними електричної енергії та послуг з передачі/розподілу електричної енергії та, відповідно, припинення постачання електричної енергії споживачам, у тому числі й населенню, що вплине на зростання росту соціальної напруги у суспільстві", - вказано у повідомленні.

За результатами селекторної наради опрацьовуються пропозиції щодо мінімізації негативних тенденцій роботи ринку електричної енергії та поліпшення платіжного балансу суб’єктів електроенергетики.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов розповів про ризики несплати громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. За словами Чернишова, несплата може привести до складнощів в роботі постачальників.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус.

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