Кабмін заборонив імпорт товарів з РФ

У суботу, 9 квітня, Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти України. Таким чином, тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram .

"Введено торговельне ембарго проти РФ. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з РФ", - написав він.

Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення на Україну.

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