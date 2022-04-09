Кабмин запретил импорт товаров из РФ

В субботу, 9 апреля, Кабинет министров Украины ввел торговое эмбарго против Украины. Таким образом, теперь запрещен импорт товаров из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РФ", - написал он.

Напомним, ранее Сенат США поддержал закон, который лишит Россию и Беларусь статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле из-за вторжения на Украину.

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