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Кабмін заборонив імпорт товарів з РФ

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Київ, Субота 09 квітня 2022 20:53
Кабмін заборонив імпорт товарів з РФ Фото: Кабмін заборонив імпорт товарів з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 9 квітня, Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти України. Таким чином, тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

"Введено торговельне ембарго проти РФ. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з РФ", - написав він.

Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення на Україну.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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