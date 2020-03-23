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Уряд заборонив експорт спирту з України

Новини » Економіка     23.03.2020 - 17:02
Уряд заборонив експорт спирту з України
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спирт необхідний для антисептичних препаратів

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення до 1 червня 2020 року заборонити експорт етилового спирту з території України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Шмигаль, пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль, куди та кому відвантажується спирт.

"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України", - повідомив прем'єр.

Раніше державне підприємство "Укрспирт" тимчасово призупинило експорт спирту через пандемію коронавірусу. Як заявили на підприємстві, "Укрспирт" відновить експорт після того, як повністю забезпечить їм внутрішній ринок України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 23 березня через на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях через коронавірус в Україні. Надзвичайний ситуацію оголошено в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець попросив Верховну раду запровадити надзвичайний стан. Для того, щоб рішення було прийнято, в найкоротші терміни необхідно позачергове засідання.

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