Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Цены на газ для бытовых потребителей в Украине не будут менять до 31 марта 2026 года. Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике. 

По ее словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы. 

"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - подчеркнула она. 

По ее словам, Кабмин продолжил действие специальных обязательств для субъектов рынка, согласно которым цена на газ будет следующая:

  • для населения - 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).
  • для бюджетных учреждений - 16 390 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

Премьер уточнила, что такой шаг позволит сохранить стабильные тарифы в течение всего отопительного сезона. 

Фиксированные цены на газ

Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьером Украины Юлией Свириденко.

В частности, по словам главы государства, они со Свириденко договорились, что правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос наращивания запасов газа на фоне постоянных атак России.

