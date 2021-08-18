Кабмін замінив модель "товарного" ПСО на ринку електроенергії на "фінансове"

Кабінет міністрів постановою від № 859 змінив порядок покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Фактично Кабмін вирішив з жовтня замінити модель "товарного" ПСО, яка діє зараз, на "фінансове".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні ".

Як наголошується в матеріалі, таку заміну можна назвати новим етапом переходу до ринку.

"Перехід на фінансову модель ПСО, крім внутрішніх стейкхолдерів, завжди вважався пріоритетним завданням з боку МВФ, USAID, Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та інших західних партнерів України", - зазначили РБК-Україна в Міненерго.

Суть моделі в тому, що весь обсяг електроенергії буде реалізовуватися на ринку виробниками, в тому числі і тими, хто продає її потім населенню.

"Така модель ПСО забезпечує повноцінне функціонування ринку, оскільки жоден з його сегментів штучно від нього не відділяється, а е/е поза ринком не споживається, на відміну від товарної моделі ПСО, при якій вся е/е, споживана населенням, не є частиною ринку", - наголошується в коментарі.