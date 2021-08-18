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Кабмин заменил модель "товарного" ПСО на рынке электроэнергии на "финансовое"

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Украина, Среда 18 августа 2021 15:34
Кабмин заменил модель "товарного" ПСО на рынке электроэнергии на "финансовое" Фото: Кабмин изменил модель ПСО на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Кабинет министров постановлением от №859 изменил порядок возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Фактически Кабмин решил с октября заменить модель "товарного" ПСО, которая действует сейчас, на "финансовое".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной".

Как отмечается в материале, такую замену можно назвать новым этапом перехода к рынку.

"Переход на финансовую модель ПСО, кроме внутренних стейкхолдеров, всегда считался приоритетной задачей со стороны МВФ, USAID, Энергетического сообщества, ЕБРР и других западных партнеров Украины", - отметили РБК-Украина в Минэнерго.

Суть модели в том, что весь объем электроэнергии будет реализовываться на рынке производителями, в том числе и теми, кто продает ее потом населению.

"Такая модель ПСО обеспечивает полноценное функционирование рынка, поскольку ни один из его сегментов искусственно от него не отделяется, а э/э вне рынка не потребляется, в отличие от товарной модели ПСО, при которой вся э/э, потребляемая населением, не является частью рынка", - отмечается в комментарии.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление о порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии.

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Кабинет Министров Украины
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной