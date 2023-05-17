Боррель предлагает ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине, - Reuters

Сегодня, 17 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил Европейскому союзу добавить 3,5 миллиарда евро в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Боррель попросил правительства ЕС предоставить больше денег для Европейского фонда мира (EPF), который уже выделил около 4,6 миллиарда евро военной помощи Украине.

Анонимный источник ЕС сообщил, что Боррель решил попросить больше денег, поскольку фонд исчерпывался, а Служба внешней политики ЕС хотела быть уверенной, что у него достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

"Надо пополнять... Суть Европейского фонда мира... имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз", - сказал чиновник.

Подробнее о фонде

Фонд основанный в 2021 году, был задуман как способ для ЕС помочь развивающимся странам покупать военную технику. Но 27-членный союз быстро решил использовать это для доставки оружия в Украину после вторжения России в феврале прошлого года.

Фонд является отдельным от бюджета ЕС, который в свою очередь не имеет права финансировать военные операции. Война привела к тому, что EPF сжег наличные гораздо быстрее, чем планировалось изначально.

Напомним, 15 мая Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Сегодня же в Венгрии выдвинули условие, при котором разблокируют выделение нового транша помощи Украине от ЕС.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Добавим, что в начале мая Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины.

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