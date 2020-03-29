Кабмін закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету

Кабінет міністрів України закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету через спалах коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами керівника уряду, секвестр бюджету не передбачає скорочення видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту. Також Шмигаль розповів, на що витратять видатки Стабілізаційного фонду.

Так, видатки Стабілізаційного фонду підуть на:

додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;

грошову допомогу пенсіонерам;

виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;

надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" повідомляли, що робоча група парламенту та Кабміну допрацює пропозиції Мінфіну щодо секвестру бюджету через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що Шмигаль на нараді з головами парламентських фракцій представив пропозиції щодо секвестру держбюджету через спалах коронавірусу в Україні.