Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет

Правительство сохранило расходы на инфраструктуру, культуру и образование
Кабинет министров Украины закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.
По словам руководителя правительства, секвестр бюджета не предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Также Шмыгаль рассказал, на что потратят расходы Стабилизационного фонда.
Так, расходы Стабилизационного фонда пойдут на:
Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что рабочая группа парламента и Кабмина доработает предложения Минфина по секвестру бюджета из-за коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Шмыгаль на совещании с председателями парламентских фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за вспышки коронавируса в Украине.