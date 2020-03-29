Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет

Кабинет министров Украины закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По словам руководителя правительства, секвестр бюджета не предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Также Шмыгаль рассказал, на что потратят расходы Стабилизационного фонда.

Так, расходы Стабилизационного фонда пойдут на:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

денежную помощь пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что рабочая группа парламента и Кабмина доработает предложения Минфина по секвестру бюджета из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Шмыгаль на совещании с председателями парламентских фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за вспышки коронавируса в Украине.