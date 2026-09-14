Один день войны стоит Украине 190 миллионов долларов, и это далеко не предел, - нардеп

Один день полномасштабной войны обходится украинскому бюджету в 190 миллионов долларов - и эта сумма не учитывает оружие, которое предоставляют партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолану Подласую.

Сколько стоит день войны

По словам Подласой, в 2026 году один день войны обходится государственному бюджету в 190 миллионов долларов. Речь идет только о собственных расходах Украины, без учета оружия, переданного союзниками.

Для сравнения, в 2024 году эта сумма составила 140 миллионов долларов. То есть стоимость одного дня обороны выросла примерно на треть всего за два года.

Руководитель бюджетного комитета пояснила, что расходы растут по нескольким причинам:

Армия стала больше, поэтому растут затраты на ее содержание.

Государство гарантирует поддержку все большего числа семей военных.

Растет потребность в оружии средней и большой дальности, способной поражать российские нефтеперерабатывающие заводы, финансирующие войну.

За восемь месяцев 2026 года на национальную безопасность и оборону потратили около 42 миллиардов долларов. По ее словам, эта сумма не учитывает военную помощь, оказываемую партнерами в натуральной форме, то есть техникой или боеприпасами.

В то же время собственный ресурс, состоящий из доходов бюджета и облигаций внутреннего государственного займа, за этот же период составил всего 39 миллиардов долларов.

Это означает, что Украина впервые не покрывает даже ту часть оборонных расходов, которую раньше финансировала самостоятельно. До конца года Силы обороны заявляют о дополнительной финансовой потребности еще в 27 миллиардов долларов.

Почему доходов бюджета меньше, чем планировали

Подласса отметила, что Россия целенаправленно атакует именно те отрасли экономики, которые приносят бюджету больше денег.

Из-за этого только по внутреннему и импортному налогу на добавленную стоимость за восемь месяцев бюджет недополучил 1,35 миллиарда долларов. Четверть этой суммы Украина потеряла в августе.

По словам Подласой, 190 миллионов долларов в день - это далеко не предел, и расходы и дальше будут расти. Это, по ее словам, еще одна прагматичная причина, почему США и Европа должны действовать быстрее, чтобы заставить Россию остановить войну.

Напомним, в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI говорилось, что Украина несет наибольшую военную нагрузку в мире.