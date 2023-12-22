Кабмин запретил приватизацию госимущества на территории активных боевых действий

Кабинет министров Украины на период военного положения запретил приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Принятые изменения предусматривают, что во время военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены приватизация государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий не будет проводиться.
В министерстве напомнили, что территории боевых действий определяются согласно перечню территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.
Этот Перечень утвержден приказом Минреинтеграции.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине впервые выставили на приватизацию морской порт - "Усть-Дунайск" в Одесской области.
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