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Кабмин запретил приватизацию госимущества на территории активных боевых действий

Фото: Кабмин запретил приватизацию госимущества на территории активных боевых действий (kmu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины на период военного положения запретил приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий.

Принятые изменения предусматривают, что во время военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены приватизация государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий не будет проводиться.

В министерстве напомнили, что территории боевых действий определяются согласно перечню территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Этот Перечень утвержден приказом Минреинтеграции.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине впервые выставили на приватизацию морской порт - "Усть-Дунайск" в Одесской области.

Также мы писали, что правительство Украины одобрило процедуру продажи арестованных активов России.

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