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Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій

Фото: Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України на період воєнного стану заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій.

Ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

В міністерстві нагадали, що території бойових дій визначаються згідно з переліком територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Цей Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні вперше виставили на приватизацію морський порт - "Усть-Дунайськ" в Одеській області.

Також ми писали, що уряд України схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії.

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