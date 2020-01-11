Сім'ям загиблих у катастрофі літака в Ірані виплатять по 200 тис. гривень допомоги

Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги. Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук у своєму відеозверненні.

Прем'єр запевнив, що держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову.

"Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції… Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих… Авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу", - зазначив глава уряду.

Також він додав, що українські дипломати працюють над отриманням компенсацій від іранської сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу збиття літака МАУ в Ірані. У відеозверненні глава держави пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів телефонну розмову з Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців.

Додамо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данілов розповів, що тіла загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" українців повернуть додому орієнтовно 20-21 січня.

Підкреслимо, сьогодні влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.